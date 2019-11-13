Легендарные "Друзья" возвращаются!

Полюбившийся многим американский ситком может получить продолжение на HBO, сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник. Переговоры с актерами и создателями оригинального сериала уже стартовали. По данным издания, процесс еще далек от завершения, и все может провалиться в любой момент, однако надежда на воссоединение "Друзей" все же есть.

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