3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Легендарные "Друзья" возвращаются!
Полюбившийся многим американский ситком может получить продолжение на HBO, сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник. Переговоры с актерами и создателями оригинального сериала уже стартовали. По данным издания, процесс еще далек от завершения, и все может провалиться в любой момент, однако надежда на воссоединение "Друзей" все же есть.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов