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Легкие подростка из США оказались так повреждены вейпингом, что ему потребовалась трансплантация

Легкие подростка из США оказались так повреждены вейпингом, что ему потребовалась трансплантация

Состояние 17-летнего парня было настолько плохим, что его поместили в начало списка ожидания по пересадке легких. Команда врачей больницы Генри Форда в Детройте сообщила на пресс-конференции, что пациент находился в машине ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, метод насыщения крови кислородом) более месяца, прежде чем перенести операцию. Сама операция по пересадке сразу двух легких заняла около 6 часов. Теперь подросток может дышать без поддержки.

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