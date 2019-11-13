Легкие подростка из США оказались так повреждены вейпингом, что ему потребовалась трансплантация

Состояние 17-летнего парня было настолько плохим, что его поместили в начало списка ожидания по пересадке легких. Команда врачей больницы Генри Форда в Детройте сообщила на пресс-конференции, что пациент находился в машине ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, метод насыщения крови кислородом) более месяца, прежде чем перенести операцию. Сама операция по пересадке сразу двух легких заняла около 6 часов. Теперь подросток может дышать без поддержки.

