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Легкомоторный самолет разбился в Техасе

ЧП в штате Техас. Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту города Сан-Антонио. Известно, что у воздушного судна внезапно начались проблемы с двигателем, пилот принял решение экстренно приземлиться, однако сделать этого не удалось. Самолет рухнул прямо на взлетно-посадочную полосу.

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