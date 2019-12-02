Легкомоторный самолет разбился в Техасе

ЧП в штате Техас. Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту города Сан-Антонио. Известно, что у воздушного судна внезапно начались проблемы с двигателем, пилот принял решение экстренно приземлиться, однако сделать этого не удалось. Самолет рухнул прямо на взлетно-посадочную полосу.