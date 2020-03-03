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Лекарство от COVID-19 будет готово летом или осенью
Лекарства для больных COVID-19 могут быть готовы летом или в начале осени. С таким заявлением выступил вице-президент США. А в ближайшие шесть недель могут начаться клинические испытания вакцины. Однако ее тестирование, как и гонконгской, займет немало времени. Правда, ученые предупреждают: если привиться в качестве профилактики, когда организм еще не начал выработку собственных антител, препарат может навредить организму и вызвать болезнь, а не предупредить ее возникновение.
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