Лекарство от COVID-19 будет готово летом или осенью

Лекарства для больных COVID-19 могут быть готовы летом или в начале осени. С таким заявлением выступил вице-президент США. А в ближайшие шесть недель могут начаться клинические испытания вакцины. Однако ее тестирование, как и гонконгской, займет немало времени. Правда, ученые предупреждают: если привиться в качестве профилактики, когда организм еще не начал выработку собственных антител, препарат может навредить организму и вызвать болезнь, а не предупредить ее возникновение.



