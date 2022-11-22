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Лекарство, поддерживающее работу щитовидной железы, пропало из аптек Эстонии

Жители Эстонии столкнулись с очередной проблемой. Лекарство, позволяющее поддерживать работу щитовидной железы, пропало из аптек страны. Причина - постоянные перебои с поставками. Таблетки необходимы людям с диагнозом "гипотиреоз" и являются замещающей терапией в случае, когда щитовидная железа не вырабатывает важный гормон в нужном количестве. В аптеках страны отмечают, что замены этому препарату в Эстонии нет.

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