Леонид Кучма сегодня отмечает 80-летие

Юбилей сегодня отмечает Леонид Кучма - глава благотворительного фонда "Украина" и экс-президент страны, который занимал свой пост целых 11 лет. Политик - значимая персона в истории Украины. Именно он ввел национальную валюту - гривну и способствовал принятию новой Конституции. Сегодня Леонид Данилович также является представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Леонида Кучму с 80-летием.