Леонид Ярмольник отмечает 70-летний юбилей

Известный российский актер театра и кино, телеведущий и продюсер Леонид Ярмольник отмечает сегодня 70-летний юбилей, сообщает БЕЛТА.

Леонид Исаакович Ярмольник родился 22 января 1954 года в селе Гродеково (сейчас поселок городского типа Пограничный) Приморского края в семье военнослужащего. Отец мальчика был офицером Советской Армии, командующим мотострелковым батальоном, а мать Фаина - лаборантом в клинической лаборатории.

В старших классах Ярмольник всерьез увлекся актерским мастерством и даже поступил в студию при Народном театре. В 1971 году он попробовал поступить в Ленинградский Институт театра, музыки и кино. Однако экзаменаторы Леонида не приняли из-за неправильного произношения. Через год Ярмольник стал студентом театрального училища имени Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина). С 1976 по 1984 год работал актером Театра на Таганке.

В кино Ярмольник дебютировал еще в 1974 году в картине "Ваши права", снятой режиссером Инессой Селезневой. Но фильм, как и актерский талант Леонида, остались незамеченными. Настоящая слава и любовь зрителей пришла, когда Леонид Ярмольник в 1979 году появился перед многомиллионной аудиторией в телепередаче "Вокруг смеха".

В начале 80-х годов артисту с завидным постоянством предлагали роли в кино. Именно в этот период он снялся в таких известных фильмах, как "Ищите женщину" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Француз" (1988), "Две стрелы" (1989).

В 1993 году Леонид Ярмольник по приглашению своего друга Владислава Листьева пришел на телевидение. Вел популярные программы "L-клуб", "Золотая лихорадка", "Гараж" и "Форт Боярд". Леонид комфортно чувствовал себя в качестве телеведущего, однако продолжал сниматься в кино, а также попробовал себя в качестве продюсера в фильмах "Московские каникулы" (1995) и "Перекресток" (1998).

Признание критиков Леонид Ярмольник получил как за продюсерскую, так и актерскую работу. В 1995 году он получил приз "Золотой Овен" в номинации "Лучший продюсер года", в 2000 году артисту были присуждены премия "Ника" и государственная премия России в области киноискусства.

Леонид Ярмольник отказался от звания заслуженного артиста России в 1994 году, а спустя 10 лет - от звания народного артиста России, которое ему планировали присвоить в связи с его 50-летием. Ярмольник аргументировал отказы тем, что "у артиста должно быть только имя". В одном из своих интервью актер сказал: " Я не против званий, я против того, что они обесценились. Они для меня ничего не значат. Когда, например, говорят "народный артист", то народные артисты для меня - это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сейчас у артиста должны быть две вещи, которые являются его достоинством и гордостью, - гонорар и любовь зрителей. Ничего больше артисту не надо."

Минск занимает большое место в жизни Леонида Ярмольника. Здесь он неоднократно работал в кинопроектах. И всегда впечатления о работе оставались только положительные. В 2015 году Леонид Ярмольник провел свой первый творческий вечер в Минске. Как частый гость в Беларуси Леонид Ярмольник знает и чувствует, что зритель относится к нему с теплом и симпатией.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков