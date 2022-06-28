Европейская же пресса отстрелялась по Украине слаженным медиазалпом: все выглядит так, словно в Старом Свете то ли наступило всеобщее прозрение, то ли его осталось недолго ждать. Французское издание Les Echo сообщает, что официальный Киев никогда не наградят членством ЕС. Статус кандидата носит символический характер и может сохраняться вечно. По данным Les Echo, в кулуарах ЕС сошлись на том, что Украина, если ее принять, станет страной-паразитом. А у Союза сейчас нет средств, чтобы взять на содержание 40-миллионное государство, которое вдобавок является самым бедным в Старом Свете.

Тhe Telegraph: Украина поражена коррупцией

Безысходную картину украинской катастрофы несколькими мазками рисует британская Тhe Telegraph. В своей статье издание рассказывает о системе здравоохранения, а именно в этой сфере в Украине царит тотальная коррупция. Гуманитарная помощь бесстыдно разворовывается. Все торговые интернет-площадки буквально пестрят объявлениями. Купить можно не только медикаменты и оборудование, но целые партии гуманитарки. И медицинская коррупция, по данным Тhe Telegraph - это лишь элемент общего развала и деградации систем управления.

Die Welt: Украина терпит поражение в конфликте