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Лесная служба Флориды пытается потушить крупное возгорание
Огонь охватил площадь в 400 гектаров. В районе объявлена эвакуация - пока добровольная. К операции по сдерживанию пожара подключили авиацию. Во Флориде сейчас пик пожароопасного сезона - уже несколько недель в штате сохраняется засушливая погода.
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