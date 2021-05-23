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Лесная служба Флориды пытается потушить крупное возгорание

Огонь охватил площадь в 400 гектаров. В районе объявлена эвакуация - пока добровольная. К операции по сдерживанию пожара подключили авиацию. Во Флориде сейчас пик пожароопасного сезона - уже несколько недель в штате сохраняется засушливая погода.

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