Лесной пожар в испанской Андалусии привел к многочисленным жертвам - известно о гибели 12 человек. Около 50 пострадавших с ожогами и травмами госпитализированы.



Вечером 9 июля огненный фронт начал стремительное наступление в районе муниципалитета Лос-Гальярдос. Остановить стихию не смогли даже полторы сотни спасателей.

Многие люди погибли в своих автомобилях, не успев покинуть опасную зону. Этот пожар стал самым смертоносным для Испании за последние два десятка лет. Сейчас число пропавших без вести достигает 20 человек. На борьбу с огнем мобилизованы дополнительные силы.