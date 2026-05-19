Лесной пожар в Калифорнии уничтожил 1200 гектаров растительности

Калифорния в огне. Свыше 28 тысяч человек эвакуированы из американского города Сими-Вэлли из-за крупного лесного пожара.



Уничтожено более 1200 гектаров растительности, передает NBC News. Ситуацию усугубляет сильный ветер, порывы которого достигают 80 км в час, а также аномально сухая погода. В борьбе со стихией задействованы более 800 пожарных и авиация.



Местные власти перекрыли ключевые автомагистрали, прилегающие к зоне бедствия. О погибших или пострадавших не сообщается.