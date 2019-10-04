Лесной пожар в Колорадо подобрался к домам

В эти минуты в штате Колорадо более 250 человек борются с лесным пожаром. Главная задача спасателей - не подпустить огонь к городу Салида. Пламя уже вплотную подобралось к этому району. 130 семей были вынуждены эвакуироваться. Работу пожарных сильно затрудняет сухая погода и сильный ветер