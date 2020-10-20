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Лесной пожар в Колорадо: проходит масштабная эвакуация
Не менее 26 домов разрушены лесным пожаром в северо-центральной части штата Колорадо возле города Боулер. Почти 3 тысячи человек получили приказ об эвакуации после того, как пламя уничтожило около 40 квадратных километров территории. Возгорание началось в субботу и быстро распространилось из-за сильного ветра. При этом всего в 70 километрах бушует самый сильный пожар в истории штата - там огонь уничтожил уже более 800 квадратных километров площадей.
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