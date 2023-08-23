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Лесной пожар в Турции вышел из-под контроля - власти готовятся к наихудшему сценарию

В Турции не могут взять под контроль лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале на северо-западе страны.

Власти ведут подготовку к наихудшему сценарию. В десяти населенных пунктах эвакуировано более тысячи человек. В тушении огня участвуют порядка 2700 специалистов, свыше 3 десятков воздушной и около 180 единиц наземной техники. Однако жара и сильный ветер затрудняют локализацию пожара и способствуют распространению огня.

Шоссе Чанаккале - Чан закрыто для гражданского автотранспорта, приостановлено движение с обеих сторон в проливе Дарданеллы.

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