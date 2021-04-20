Лесной пожар возле Кейптауна усилился

В Южно-Африканской Республике возле Кейптауна горит лес, и к этому моменту пожар усилился, а его площадь превысила 500 гектаров. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Число пожарных, которые борются с огнем, увеличено до 5 тысяч, им помогают добровольцы. С воздуха на пламя беспрерывно сбрасывают воду вертолеты.