Лесные пожары охватили турецкую Анталью

Турецкую Анталью охватил огонь лесных пожаров. Ситуация быстро вышла из-под контроля из-за шквалистого ветра. Под угрозой находятся несколько населенных пунктов, откуда эвакуируют жителей. Огонь уже уничтожил часть жилых домов, хозпостройки и сельскохозяйственные теплицы на окраине города Аксу.

Ситуация быстро вышла из-под контроля из-за шквалистого ветра

Перекрыты участки дорог. К борьбе с огнем привлекли более 800 человек, большое количество авиации и наземной техники. Власти Антальи утверждают, что опасности для курортов на побережье нет: пожары бушуют далеко от пляжей. Однако отдыхающие жалуются на сильный смог и запах гари.