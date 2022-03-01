Лесные пожары охватили десятки тысяч гектаров на стыке границ Аргентины, Бразилии и Парагвая

Лесные пожары на стыке границ Аргентины, Бразилии и Парагвая охватили десятки тысяч гектаров. Остановить огонь пока не удается: облака густого дыма окутали даже столицу Парагвая Асунсьон, который находится в трехстах километрах к западу от эпицентра пожаров. Запах гари ощущается и в Буэнос-Айресе, расположенном полутора тысячами километров южнее. Чрезвычайные службы не в силах справиться со стихийным бедствием, поэтому все надежды на перемену погоды.