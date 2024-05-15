Лесные пожары охватили канадские провинции Альберта и Британская Колумбия

В канадских провинциях Альберта и Британская Колумбия огнем охвачены тысячи гектаров леса. Огонь подступил вплотную к главным скоростным магистралям региона, прервалось сообщение с десятками населенных пунктов.

Чрезвычайные службы не способны справиться с возгоранием: буйство стихии постепенно обретает размах, который наблюдался в прошлом году, когда канадский дым окутал даже Нью-Йорк.