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Лесные пожары охватили канадские провинции Альберта и Британская Колумбия

В канадских провинциях Альберта и Британская Колумбия огнем охвачены тысячи гектаров леса. Огонь подступил вплотную к главным скоростным магистралям региона, прервалось сообщение с десятками населенных пунктов.

Чрезвычайные службы не способны справиться с возгоранием: буйство стихии постепенно обретает размах, который наблюдался в прошлом году, когда канадский дым окутал даже Нью-Йорк.

Причина бедствия - экономия правительства на противопожарных мероприятиях, несмотря на остроту проблемы, ассигнования на борьбу с огнем по многим статьям сокращаются.

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