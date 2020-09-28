Лесные пожары охватили Воронежскую область

За ночь уничтожена территория в 200 гектаров. Видео огненного апокалипсиса появилось в соцсетях. Пламя уже вплотную подобралось к жилым домам. Над ликвидацией работают несколько сотен пожарных и более 100 единиц техники. По предварительным данным, масштабным лесным пожарам предшествовало возгорание сухой травы.