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Лесные пожары опустошили туристическую зону в Австралии

В Австралии лесные пожары опустошили туристическую достопримечательность Квинсленда. Из-за быстрого распространения пламени власти применяют авиационную технику. На данный момент уничтожено 20 построек. Около 400 пожарных пытались взять под контроль 59 очагов возгорания.

Распространение огня пытаются остановить и пожарные в Южной Калифорнии. В округе Риверсайд власти привлекли к борьбе с пожаром авиацию. Пламя угрожает близлежащим строениям. Около полутора тысяч местных жителей уже вынужденно покинули свои дома.

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