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Лесные пожары сутки тушили в Боснии и Герцеговине

На протяжении последних суток с лесными пожарами борются в Боснии и Герцеговине. Возгорания зафиксированы возле города Тузла. Помогает пожарным вертолет боснийской армии. Причиной возгорания могли стать местные жители, которые жгли поваленные деревья, прошлогодние листья и траву.

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