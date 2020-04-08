Лесные пожары сутки тушили в Боснии и Герцеговине

На протяжении последних суток с лесными пожарами борются в Боснии и Герцеговине. Возгорания зафиксированы возле города Тузла. Помогает пожарным вертолет боснийской армии. Причиной возгорания могли стать местные жители, которые жгли поваленные деревья, прошлогодние листья и траву.



