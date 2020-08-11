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Лесные пожары в Бразилии угрожают фермам

Лесные пожары в Бразилии достигли фермерских угодий. На борьбу с огнем выходят сами местные жители. Очагов возгорания по всей Амазонии так много, что не всегда хватает пожарных бригад. Ранее Национальный институт космических исследований Бразилии опубликовал спутниковые фотографии лесных пожаров в стране за прошедший месяц. Число новых очагов только растет. В июле было зарегистрировано почти 7 тысяч возгораний в бассейне Амазонки. Это на 30 % больше, чем в предыдущем месяце.

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