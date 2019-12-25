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Лесные пожары в Чили. Ищут поджигателей

По меньшей мере 120 жилых домов разрушены лесными пожарами в чилийском городе Вальпараисо. Проведена эвакуация. Власти города не исключают, что причиной разгула стихии мог стать поджог. Сильные ветры и высокая температура воздуха осложнили ситуацию. Без электричества остались свыше 90 000 домов. Две школы стали приютами для пострадавших. Пожарные продолжают бороться с пламенем.

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