Лесные пожары в Калифорнии потушить не удается

Число жертв стихии достигло 76-ти. 1300 человек до сих пор не найдены. Огонь уничтожил около 10-ти тысяч домов, более 50-ти тысяч жителей эвакуированы. В некоторых районах пламя распространяется со скоростью 130 километров в час.