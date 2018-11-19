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Лесные пожары в Калифорнии потушить не удается

Число жертв стихии достигло 76-ти. 1300 человек до сих пор не найдены. Огонь уничтожил около 10-ти тысяч домов, более 50-ти тысяч жителей эвакуированы. В некоторых районах пламя распространяется со скоростью 130 километров в час.

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