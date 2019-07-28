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Лесные пожары в Хорватии вплотную подобрались к курортному городу

Пламя вспыхнуло в двух местах рядом с Шибеником. Десятки спасателей и пожарный самолет не могут взять пламя под контроль из-за сильного ветра. Закрыты некоторые участки региональной автомагистрали.

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