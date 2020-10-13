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Лесные пожары в США

В США бушуют лесные пожары. В штате Колорадо огонь перекинулся на территорию базы сухопутных войск. Сгорело более 240 гектаров земли. Пострадала учебно-полевая зона. А в Калифорнии между тем удалось локализовать два крупных очага возгорания, с которыми не могли справиться с конца сентября. Помогло понижение температуры. Всего на территории США зафиксировано примерно 70 крупных природных пожаров. Площадь возгораний превысила три миллиона гектаров. Дым достиг даже стран Северной Европы.

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