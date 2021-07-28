Лесные пожары в Турции приближаются к отелям и жилым домам

Жара в турецкой Антальепривела к масштабным лесным пожарам. Огонь стремительно подбирается к жилым домам и отелям. Мощные порывы ветра способствуют распространению пламени и затрудняют его тушение. Местные власти уже эвакуировали три квартала. К ликвидации огня привлечены 106 пожарных машин и направленные Россией самолеты-амфибии "Бе-200".