Лесные пожары в Валенсии и Алгарве

Около двух с половиной тысяч человек эвакуированы в испанской провинции Валенсия из-за лесных пожаров. Самый крупный в королевстве очаг возгорания сейчас в муниципалитете Лученте. Здесь сгорело более тысячи гектаров леса.

Бушует огонь и в португальском регионе Алгарве. Там сгорели уже 16 с половиной тысяч гектаров леса. Пожарным до сих пор не удалось взять под контроль огонь в муниципалитете Моншики, где десятки пострадавших.