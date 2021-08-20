Лесные пожары во Франции - погибли 2 человека, 27 пострадали

Природная стихия затронула несколько виноградников. Часть производителей лишилась всей сельхозтехники и построек. (И это за несколько недель до сбора урожая). Виноделы ряда провинций заявляют и о заранее испорченной партии. Так как из-за пожаров будет невозможно устранить привкус гари. Например, в знаменитом прованском вине "Кот де Прованс".