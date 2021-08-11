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Лесные пожары: во власти огненной стихии Греция и Алжир

Который день не утихают лесные пожары в Греции. На фоне сильнейшей волны тепла, накрывшей регион за последние десятки лет, огонь быстро распространялся на все новые и новые территории. Жители острова Эвбея, спасаясь от стихии, были вынуждены бежать к морю. Сейчас большинство граждан эвакуировано пожарной службой.

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Гореть продолжает и Алжир. Число погибших уже возросло до 42 человек. Очаги распространения огня были установлены в 14 районах страны. Причина пожаров та же - глобальное изменение климата и установившаяся в последние дни жаркая и засушливая погода.


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