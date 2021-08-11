Лесные пожары: во власти огненной стихии Греция и Алжир

Который день не утихают лесные пожары в Греции. На фоне сильнейшей волны тепла, накрывшей регион за последние десятки лет, огонь быстро распространялся на все новые и новые территории. Жители острова Эвбея, спасаясь от стихии, были вынуждены бежать к морю. Сейчас большинство граждан эвакуировано пожарной службой.