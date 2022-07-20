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Лесные пожары выжигают пригород Афин
Крупный лесной пожар приближается к Афинам - дым уже дошел до центра греческой столицы. Огонь выжигает пригород. Сообщается об экстренной эвакуации сотен местных жителей. Не обошлось без пострадавших, несколько человек доставлены в больницы с ожогами.
С огненной стихией сражаются полтысячи пожарных, авиация помогает с неба. Но ситуацию крайне осложняют экстремальная жара (свыше 30-ти градусов) и ураганный ветер, который хаотично меняет направление. Сдерживать напор стихии пока не удается.
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