Лесные пожары взяли в окружение турецкий город Измир и теперь берут приступом его окраины

К настоящему моменту в Измире сгорели десятки домов, окружен стеной пламени крупный жилой квартал. Пожарные укротить стихию бессильны. Сухая жаркая погода с температурами до плюс 40 и вдобавок сильный ветер - все это делает совершенно безнадежными любые попытки справиться с огнем. В общей сложности не менее 80 человек пострадали от буйства стихии. Борются с пожарами 3 тыс. человек. Власти сообщают, что локальный катаклизм спровоцировала людская неосторожность. Кто-то из отдыхающих просто забыл погасить костер после пикника в лесу.