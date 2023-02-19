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Летающий автомобиль впервые испытали в Японии
Успешные испытания летающего автомобиля впервые состоялись в Японии, пишет БелТА.
Испытания прошли в городе Оита (остров Кюсю). Автомобиль, который внешне напоминает квадрокоптер и может вмещать двух человек, взлетел на 30 м над землей. Он пролетел три минуты, преодолев за это время расстояние в 431 м. Скорость летательного аппарата составила 36 км/час.
Отмечается, что данный автомобиль является пилотируемым. Тем не менее в этот раз испытания прошли без участия человека - был задействован автопилот.
Фото:pixabay.com
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