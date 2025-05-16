Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Лев XIV планирует предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины

Лев XIV планирует предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан как площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Sputnik.

"Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - сказал Паролин журналистам на мероприятии в Риме.

Предыдущий Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о готовности оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. Так, осенью 2022 года понтифик пригласил глав России и Украины в Ватикан для проведения переговоров по урегулированию конфликта.

Позже, в мае 2023 года, он распорядился, чтобы кардинал Маттео Дзуппи провел миссию, направленную на снижение напряженности. Дзуппи посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, что привело к подвижкам в создании механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

Лев XIVУкраинаПапа РимскийРоссия-УкраинаРоссияСВОВатикан