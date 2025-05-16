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Лев XIV планирует предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины
Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан как площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Sputnik.
"Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - сказал Паролин журналистам на мероприятии в Риме.
Предыдущий Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о готовности оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. Так, осенью 2022 года понтифик пригласил глав России и Украины в Ватикан для проведения переговоров по урегулированию конфликта.
Позже, в мае 2023 года, он распорядился, чтобы кардинал Маттео Дзуппи провел миссию, направленную на снижение напряженности. Дзуппи посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, что привело к подвижкам в создании механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.