Лев XIV планирует предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан как площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Sputnik.

"Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - сказал Паролин журналистам на мероприятии в Риме.

Предыдущий Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о готовности оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. Так, осенью 2022 года понтифик пригласил глав России и Украины в Ватикан для проведения переговоров по урегулированию конфликта.