Левый кандидат Роберто Санчес победил на президентских выборах в Перу

В Перу объявлены результаты второго тура президентских выборов, прошедшего в воскресенье, 7 июня. Победителем стал Роберто Санчес, представитель левых сил.

Его соперница Кейко Фухимори потерпела поражение, уступив лишь 0,2 %. Подсчет голосов долго не позволял определить того, кто занял в ходе голосования первое место.

Последнее время много говорят о "правом реванше" в Южной и Центральной Америке. Победа левого кандидата в Перу стала убедительным опровержением этого мнения.

Страна переживает острейший кризис: с 2020-го здесь сменилось 5 президентов, причем одного сместили в результате парламентского переворота и по итогам фактической гражданской войны.

Фухимори обещала согражданам полицейский порядок и открытие экономики международным корпорациям. Так же действовал ее отец, который был президентом четверть века назад: правда, он закончил свои дни в тюрьме по обвинению в совершении преступлений против человечности.