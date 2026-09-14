Левоцентристы и правящая коалиция идут вплотную на парламентских выборах в Швеции

Парламентские выборы в Швеции могут стать самыми напряженными за всю историю страны. После подсчета 90 % бюллетеней левоцентристская оппозиция во главе с Магдаленой Андерссон минимально опережает правящую коалицию всего на одно депутатское кресло.

Левые претендуют на 175 мест в Риксдаге, в то время как правый блок действующего премьера Кристерссона получает 174 мандата.

Из-за ничтожно малого разрыва лидеры обеих коалиций уже признали, что объявить победителя сейчас невозможно. Окончательный исход гонки будет зависеть от обработки голосов шведов из-за рубежа и бюллетеней, поступивших с опозданием.

По оценкам экспертов, официальный подсчет затянется как минимум 16-17 сентября.