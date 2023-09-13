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Левые бюллетени, цифровое гетто для Трампа: как украли победу Дональда
Маховик репрессий в США продолжает раскручиваться невероятными темпами. "Самая передовая демократия мира" жесткого карает за выражение своего мнения. Американская Фемида продолжает "награждать" противников Джо Байдена громадными тюремными сроками.
Последние выборы американского президента получились, пожалуй, самыми грязными за всю историю. Глубокие шрамы на лице демократии увидел не только весь мир, но и сами американцы - сбои при электронном голосовании, мертвые души, левые бюллетени, цифровое гетто для Трампа.
Когда результаты озвучили, люди стали массово говорить о фальсификациях и пришли в один из главных американских символов. Согласно опросам, в нечестный подсчет голосов верили более половины республиканцев.
Реакция американцев была, конечно, фантастически громкой. Потому что в Америке, здесь не надо питать иллюзий, любые выборы - и президентские, и выборы в Конгресс - сопровождаются разного рода махинациями, манипуляциями и так далее. И, кстати, по российским стандартам большая часть выборов, например, в Конгресс, в Сенат была бы признана несостоявшейся, незаконной. Потому что там, с нашей точки зрения, никакой нормальной процедуры выборов не существует.
"Выборы прошли с нарушениями", "победа Трампа украдена" - с такими лозунгами американцы прогуливались по Капитолию и позировали в кабинетах. Но церемониться с теми, кому не нравятся политические игры Белого дома, демократы не стали. В американскую столицу были оперативно стянуты части Нацгвардии и объявлен комендантский час.
Убийства невиновных, сотни людей, томящихся в тюрьмах, но ни одного политзаключенного - вот оно, лицемерие западной демократии. Подробнее об американском произволе, судах и репрессиях смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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