Левые бюллетени, цифровое гетто для Трампа: как украли победу Дональда

Реакция американцев была, конечно, фантастически громкой. Потому что в Америке, здесь не надо питать иллюзий, любые выборы - и президентские, и выборы в Конгресс - сопровождаются разного рода махинациями, манипуляциями и так далее. И, кстати, по российским стандартам большая часть выборов, например, в Конгресс, в Сенат была бы признана несостоявшейся, незаконной. Потому что там, с нашей точки зрения, никакой нормальной процедуры выборов не существует.

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист (Россия)