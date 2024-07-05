Лейбористы в Великобритании празднуют победу, а эксперты делают прогнозы о будущем коллективного Запада

Очередная смена власти - теперь в Великобритании. Правящая партия терпит оглушительное поражение на досрочных парламентских выборах. Лейбористы празднуют победу, а эксперты корректируют прогнозы на будущее политических элит коллективного Запада.

Великобритания вслед за Францией меняет власть - впервые за 14 лет победу на парламентских выборах одержали лейбористы, завоевав более половины мест в палате общин. Консерваторам придется уйти в оппозицию, к тому же они показали худший результат на выборах за всю историю - сказалась усталость британцев от бездарного руководства последних лет: от вечеринок Бориса Джонсона во время карантина до рекордной инфляции и падения уровня жизни.

"Независимо от политической принадлежности люди испытывают чувство недовольства и разочарования", - выражает свое мнение юрист Гарри Кларк.

"Молодое поколение заинтересовано в изменениях. Поэтому я думаю, что в стране произойдут большие перемены", - уверена секретарь Роберто Мартинс.

Кризис партии усугубили проблемы, связанные с Брекситом, энергокризисом, санкциями и конфликтом в Украине. Итог закономерен - утрата доверия к власти и новый шанс для оппозиции. "Сначала страна, потом - партия", - заявил лидер лейбористов, обещая изменения к лучшему.

"Мы сделали это. Вы выступали за это, вы боролись за это, и это случилось. Изменения начинаются сейчас", - констатирует лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

Ожидается, что уже сегодня Стармер будет утвержден на должность премьер-министра королем Карлом III с поручением сформировать правительство. Уже известно, что свои посты по итогам выборов потеряли министры юстиции и обороны. Как полагают эксперты, правительство Стармера намерено двигаться в фарватере политики США по всем основным направлениям внешней политики, включая поддержку Киева и отношения с Китаем. Однако есть и знаковые изменения, а именно - неожиданный успех Партии реформистов: противники войны в Украине, требующие отказа Британии от участия в военных авантюрах за рубежом, получили 13 депутатских мандатов. Это немного, но гарантирует, что голос движения будет слышен.

Мирная инициатива Орбана и паника в ЕС

Усиливаются позиции сторонников мира и в Европе - речь о мирных инициативах Виктора Орбана. Слухи о его возможной поездке в Москву вызвали панику среди еврочиновников. Ранее премьер Венгрии, председательствующей в ЕС, посетил Киев, где, по всей видимости, обсуждал какие-то детали мирного плана. Но Мишель, уходящий глава Евросовета, заявил, что Будапешт не вправе от имени ЕС выдвигать мирные инициативы. А премьер Польши Туск сказал, что Варшава встревожена слухами о поездке Орбана.

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