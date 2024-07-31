Лежанки из картонок и палатки-шалаши - в Париж вновь возвращаются бездомные

Бездомные и попрошайки, которых французские власти весь год массово выселяли за пределы Парижа, возвращаются. Их число на улицах французской столицы заметно увеличивается.

Как сообщают СМИ, лежанки из картонок и самодельные палатки-шалаши можно увидеть на всех туристических улицах и даже в непосредственной близости от олимпийских объектов.