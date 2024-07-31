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Лежанки из картонок и палатки-шалаши - в Париж вновь возвращаются бездомные
Бездомные и попрошайки, которых французские власти весь год массово выселяли за пределы Парижа, возвращаются. Их число на улицах французской столицы заметно увеличивается.
Как сообщают СМИ, лежанки из картонок и самодельные палатки-шалаши можно увидеть на всех туристических улицах и даже в непосредственной близости от олимпийских объектов.
С 1 мая 2023 года из Парижа в регионы было отправлено около 12,5 тыс. человек. Их вывозили далеко за пределы столицы, предоставляя на определенный срок места для проживания, по истечении которого люди вновь оказывались на улице.
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