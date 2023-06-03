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ЛГБТ-пропаганду хотят включить в программу обучения в США

В Лос-Анджелесе родители школьников провели митинг против включения в программы обучения ЛГБТ-пропаганды. Участники акции потребовали все это прекратить. Однако активисты радужного движения попытались им помешать, завязалась драка.

Надо ли говорить, что в уличном конфликте симпатии местных властей, а также СМИ были целиком на стороне сексуальных меньшинств.

Недовольство родителей понятно. Для детей прямо в школах устраивают шоу трансвеститов и читают книги о радостях однополых браков.

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