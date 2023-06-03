3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЛГБТ-пропаганду хотят включить в программу обучения в США
В Лос-Анджелесе родители школьников провели митинг против включения в программы обучения ЛГБТ-пропаганды. Участники акции потребовали все это прекратить. Однако активисты радужного движения попытались им помешать, завязалась драка.
Надо ли говорить, что в уличном конфликте симпатии местных властей, а также СМИ были целиком на стороне сексуальных меньшинств.
Недовольство родителей понятно. Для детей прямо в школах устраивают шоу трансвеститов и читают книги о радостях однополых браков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей