ЛГБТ-пропаганду хотят включить в программу обучения в США

В Лос-Анджелесе родители школьников провели митинг против включения в программы обучения ЛГБТ-пропаганды. Участники акции потребовали все это прекратить. Однако активисты радужного движения попытались им помешать, завязалась драка.

Надо ли говорить, что в уличном конфликте симпатии местных властей, а также СМИ были целиком на стороне сексуальных меньшинств.