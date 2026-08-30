"Либо рожай, либо иди на фронт": готовит ли Украина почву для мобилизации женщин

Продвижение темы мобилизации женщин в украинских СМИ связано как с информационной повесткой, так и с реальной подготовкой почвы для возможного призыва. Такое мнение высказал заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По его словам, здесь решается сразу несколько взаимосвязанных задач. "С одной стороны, конечно же, это важная информационная повестка для того, чтобы отвлечь людей от каких-то событий, связанных с неуспехами на фронте, связанных с тем, что происходит на полках в магазинах, насколько успешно сегодня Россия ведет глубокую инфраструктурную войну", - отметил Андрей Богодель.

quote С другой стороны, конечно же, вопрос призыва женщин все-таки муссируется. И, скорее всего, не зря. Я думаю, что есть и косвенные, и прямые улики того, что все-таки женщин когда-то могут начать призывать. Андрей Богодель

Он напомнил, что разговоры о постановке женщин на воинский учет начались еще до 2022 года. "В далеком 2021 году в Украине впервые заговорили о том, можно ли каким-то образом сделать так, чтобы начать призыв женщин. Тогда впервые были приняты изменения в законодательство, связанные с темой постановки на учет. Ведь раньше это были в основном медики, которые шли служить, связисты, какие-то отдельные узконаправленные специальности. В 2022-2024 гг. за это дело взялись достаточно серьезно. Причем серьезно взялись с той целью, чтобы уже определить, какие непосредственно нужны ВУСы (военно-учетные специальности - прим. ред.), которые будут заниматься женщинами. Это порядка 16 направлений различных родов специальностей и даже 8 профессий, которые в полном объеме должны становиться на военный учет. То есть здесь вопрос стоит об обязательном учете", - пояснил он.

Формально принудительная мобилизация женщин по-прежнему не предусмотрена, однако есть важная оговорка. "У них даже есть такой закон "О воинской обязанности и военной службе". И именно там прописано до сих пор о том, что женщины не могут быть подвержены принудительной мобилизации, что все это осуществляется исключительно на добровольной основе. Тут есть интересный момент. Если женщина на добровольной основе уже подписала контракт, то все, дальше у тебя все добровольческие обязательства заканчиваются. Тебя берут в оборот, и ты служишь наравне с мужчинами. Ну, понятно, тебя в пехоту или в танковые войска никто не отправит, но специальностей достаточно много: операторы беспилотников, разведчики, снайперы", - сказал Андрей Богодель.

"И, конечно же, пункт, который говорит о том, что женщина на этих специальностях, в этих профессиях, обязана встать на воинский учет, является ключевым. И сегодня уже эта женщина самостоятельно, не став на учет, не может выехать за границу. Причем за этим следят уже не только службы Украины. Сегодня за этим следят и службы в Европе", - отметил эксперт.

Сегодня все больше внешнего давления, связанного с этой темой. "Территориальные центры комплектования и социальной поддержки потихонечку привлекают женский пол. Везде развешаны билборды, постоянно идет социальная реклама, что защита Украины - это и женское дело тоже. И хотят призывать тех женщин, которые сегодня не имеют детей. То есть ты либо рожай, либо иди на фронт. Даже уже в боевых бригадах некоторые офицеры выходят и говорят об этом вполне очень даже серьезно. То есть почва к этому подготавливается", - заключил Андрей Богодель.