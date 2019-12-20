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Личная информация более 267 миллионов пользователей Facebook оказалась в открытом доступе

Личная информация более 267 миллионов пользователей Facebook оказалась в открытом доступе

Доступ к базе данных с именами, телефонами и другими сведениями мог получить любой пользователь интернета без пароля и регистрации.

В Facebook считают, что хакеры намеревались воспользоваться этой информацией для массовой рассылки спама и фишинговых атак. В большинстве случаев были украдены данные жителей США.

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