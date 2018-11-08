Личность преступника, устроившего стрельбу в баре города Саузанд-Оакс в США, установлена

Это 29-летний мужчина, однако имя его в интересах следствия пока не раскрывается. Известно, что стрелок, одетый в черную одежду и скрывающий лицо под маской, при атаке использовал дымовую шашку и пистолет 45-го калибра. Погибли 11 гражданских лиц, 1 правоохранитель и сам нападающий. Еще 12 человек получили ранения. По словам следователей, стрелок был в хорошей физической форме и умел обращаться с огнестрельным оружием. Он выпустил по посетителям заведения 30 пуль. Стражи порядка не исключают версию теракта.