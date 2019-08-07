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Личные данные пользователей Twitter использовались без их согласия

Об этом рассказали в самой компании. Оказалось, что в настройках социальной сети произошёл сбой. В результате, если пользователь Twitter просматривал на телефоне рекламу о каком-либо мобильном приложении, а затем, например, устанавливал его, Twitter мог передавать некоторые личные данные своим партнерам.

Проблема с настройками возникла практически год назад, однако обнаружили и устранили ее только сейчас.

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