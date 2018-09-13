Личные вещи сооснователя "Викиликс" найдены в море недалеко от норвежского Нурланна

Личные вещи сооснователя "Викиликс" Арьена Кампхейса найдены в море недалеко от норвежского Нурланна. Их обнаружил рыбак и передал полиции. 20 августа Кампхейс покинул отель в норвежском городе Будс и сел на поезд до Ронана. После его никто не видел. При этом сигнал телефона эксперта по кибербезопасности был замечен спустя 10 дней недалеко от города Ставангер. Кто именно пользовался телефоном тогда - не известно.