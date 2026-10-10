Сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель выразила недовольство санкционным курсом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет РИА Новости.

В пример она привела соглашение между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом касательно поставок российского дизельного топлива.

9 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, по итогам которого Дональд Трамп заявил, что в ходе диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

"Вот как это делается! Пока Мерц разрушает Германию санкциями и дорогостоящим СПГ, Трамп занимается реальной политикой", - говорится в сообщении Вайдель в соцсети Х.

Политик подчеркнула, что прагматичное взаимодействие отвечает национальным интересам Германии, в то время как нынешние власти ФРГ идут на эскалацию в ущерб собственным гражданам.



Фото: РИА Новости