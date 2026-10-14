Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель выступила с резкой критикой курса Берлина, призвав заключить энергетическую сделку с Россией по примеру США.

Она также заявила, что продолжение финансовой и военной поддержки Киева лишь затягивает конфликт и ведет Германию к международной изоляции. Вайдель подчеркнула, что текущая политика немецких властей провалилась, а экономика страны буквально гибнет из-за потери надежных российских ресурсов и волны банкротств.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Цифры говорят сами за себя, и сама наша экономика нуждается в дешевой энергии, дешевом, надежном энергоснабжении. И если мы его не получим, то немецкая экономика погибнет. А вместе с ней погибнет и Европа".

Лидер АдГ также предложила провести общенациональный референдум по вопросу прекращения помощи Украине, заявив, что немецкие граждане больше не желают вливать в нее миллиарды евро.