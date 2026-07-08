Лидер партии Reform UK Фарадж ушел из парламента на фоне обвинений в сокрытии крупных сумм

Лидер правой партии Reform UK, набирающей популярность в Великобритании, Найджел Фарадж заявил, что складывает с себя полномочия депутата в Палате общин. Решение принято на фоне масштабного давления прессы и запуска очередного расследования касательно его финансовых операций.

Фараджа обвиняют в сокрытии крупных сумм, полученных от британских бизнесменов. Сам политик вину отрицает, называя проверки "политическим инструментом".

Но самое главное, сдав мандат, Фарадж инициировал в своем округе довыборы, в которых намерен снова выставить свою кандидатуру. Он подчеркнул, что хочет вернуть мандат напрямую из рук избирателей, чтобы наглядно продемонстрировать свое отношение к британскому истеблишменту.