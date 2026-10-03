Лидер партии "Стабильность!" оценил общественные настроения в Латвии как переломные

В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. От исхода голосования напрямую зависит вся вертикаль власти: именно обновленный парламент утверждает премьер-министра и избирает президента республики. Лидер партии "Стабильность!" оценил общественные настроения в стране как переломные. По мнению Алексея Росликова, рост цен, социально-экономические проблемы и разрыв связей с Беларусью и Россией усиливают разочарование латвийцев в политике властей и Евросоюза.

В свою очередь, кандидат в депутаты Сейма Андрей Пагор назвал текущую предвыборную гонку самой грязной в истории, обвинив правящие силы в попытках удержать позиции любыми способами.