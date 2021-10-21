Лидер британской оппозиции: В Telegram формируется субкультура насилия и терроризма

Лидер британской оппозиции Кир Стармер потребовал принятия незамедлительных мер против платформы Telegram: депутатов возмутил тот факт, что видеоподробности гибели парламентария Эмесса, зарезанного на днях экстремистом, были опубликованы именно здесь.



Стармер считает, что необходим если не запрет Telegram, то жесткая модерация публикуемых там материалов. При этом администрация платформы должна в данном вопросе оказывать властям и полиции всемерную помощь, полагает парламентарий.